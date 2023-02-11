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Доменикале раскритиковал Андретти за неосторожные высказывания

Американцам стоит вести себя сдержанней.
Сегодня, 16:03
Стефано Доменикале / Getty Images
Стефано Доменикале / Getty Images

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикале публично раскритиковал Андретти за их громки заявления.

Несмотря на то, что ФИА приняла заявку Андретти на вступление в Формулу-1, остальные учасники оказались не очень рады. Майкл Андретти в свою очередь объяснил такую реакцию жадностью.

На это заявление отреагировал Доменикале, сказавший, что подобные заявления - очень глупый ход со стороны Андретти.

"Во-первых, мы приветствуем любые команды, которые увеличивают ценность гонок. Я считаю, нужно уважать всех. Марио и Майкл Андретти очень громко высказывали желание вступить в Формулу-1. Но, на мой взгляд, заявления о жадности команд – не очень умный ход.

Есть и другие коллективы, не столь громко заявляющие о стремлении попасть в Формулу-1. Надо уважать процесс, и мы вместе с ФИА сделаем все возможное, чтобы он соблюдался", – цитирует босса Формулы-1 Sky Sports.

Также Доменикале подчекрнул, что независимо от поведения Андретти, ФИА непричастно рассмотрим заявку команды, весь процесс должен протекать правилно и объективно. Однако он посоветовал американцам вести себя благоразумней в следующий раз.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИА Майкл Андретти

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