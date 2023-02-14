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Автоспорт

"Лорд Персеваль, моя очередь": Сайнс и Леклер обменялись шутками во время обкатки Феррари

Пилоты Скудерии в хорошем настроении прокатились по автодрому Фьорано.
Вчера, 23:19
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / ferrarif1.com
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / ferrarif1.com

Феррари стала восьмой командой пелотона, которая представила болид и его ливрею для предстоящего сезона Формулы 1.

После презентации Шарль Леклер и Карлос Сайнс выехали на трек Фьорано, где немного протестировали новое творение итальянской команды.

Когда Леклер был за рулем, с ним на связь вышел Сайнс, поприветствовав лорда Персеваля (прозвище Шарля). Испанец традиционными словами инженеров позвал его в боксы, заявив, что настала его очередь покататься.

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Монегаск в свою очередь отметил, что он был "быстрейшим пилотом на треке" (ирония от Леклера), после чего его поздравили с первым местом.

 

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми уже представленными ливреями команд. В среду, 15 февраля, свою презентацию проведет Мерседес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Шарль Леклер

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