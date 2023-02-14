Руководство МакЛарен осталось недовольно нынешней версией болида 2023 года

МакЛарен презентовал новый болид и ливрею только день назад, но у фанатов "оранжевых" уже есть повод для переживаний.

Руководитель команды из Уокинга Андреа Стелла заявил, что они слишком поздно нашли наиболее эффективные технологические решения в некоторых областях, которые будут реализованы только после начала сезона-2023.

"Что касается обновлений, мы надеемся, что через пару месяцев сезона мы их предоставим. Возможно, даже раньше", — цитирует Стеллу RaceFans.net. "Это может совпасть с четвертой гонкой (Гран-при Азербайджана). Посмотрим, как быстро мы сможем реализовать этот проект".

"У нас еже есть хорошие разработки, которые скоро должны будут появиться на трассе. Это должно позволить нам сделать достойный шаг вперед. Но мы не наивны. Мы знаем, что почти каждая команда будет говорить одно и то же: "У нас есть хорошие разработки" и так далее".

"Есть области, в которых мы немного поздно осознали некоторые действительно сильные направления развития. Нам нужно развивать болид сразу после начала сезона. Кроме того, у нас ведутся работы более высокого уровня - строительство новой аэродинамической трубы, что должно закончиться примерно в середине года".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми ливреями, которые команды представили на данный момент. Последним дополнением коллекции сезона 2023 года стала Феррари SF-23.