Формула-1 впервые покажет болид Грожана после аварии на Гран-при Бахрейна
24 марта в Мадриде пройдет первая выставка Формула-1, и в качестве одного из экспонатов покажут остатки болида Ромена Грожана.
Напомним, что в сезоне-2020 на Гран-при Бахрейна тогда еще пилот Хаас Ромен Грожан попал в страшную аварию.
На скорости в 191 км/ч Грожан врезался в заграждении. Сила удара была настолько велика, что болид буквально рассыпался и сразу же загорелся.
К счастью Ромен не потерял сознание, а потому смог самостоятельно выбраться из остатков болида, отделавшись лишь ожогами рук и ног.
Displayed for the first time in history...— F1 Exhibition (@F1Exhibition) February 21, 2023
What remains of @RGrosjean's @HaasF1Team VF-20.
Exclusively at #F1TheExhibition in Madrid from March 2023.
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Остатки VF-20 Ромена Грожана желающие смогут осмотреть на первой официальной выставке от Формулы-1.
Напомним, ранее стало известно, что пилот Астон Мартин Ленс Стролл получил травму и пропустит предсезонные тесты, а может и Гран-при Бахрейна.