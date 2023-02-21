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Автоспорт

Формула-1 впервые покажет болид Грожана после аварии на Гран-при Бахрейна

Точнее то, что от него осталось.
Сегодня, 14:23
Ромен Грожан / Getty Images
Ромен Грожан / Getty Images

24 марта в Мадриде пройдет первая выставка Формула-1, и в качестве одного из экспонатов покажут остатки болида Ромена Грожана.

Напомним, что в сезоне-2020 на Гран-при Бахрейна тогда еще пилот Хаас Ромен Грожан попал в страшную аварию.

На скорости в 191 км/ч Грожан врезался в заграждении. Сила удара была настолько велика, что болид буквально рассыпался и сразу же загорелся.

К счастью Ромен не потерял сознание, а потому смог самостоятельно выбраться из остатков болида, отделавшись лишь ожогами рук и ног.

Остатки VF-20 Ромена Грожана желающие смогут осмотреть на первой официальной выставке от Формулы-1.

Напомним, ранее стало известно, что пилот Астон Мартин Ленс Стролл получил травму и пропустит предсезонные тесты, а может и Гран-при Бахрейна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Ромен Грожан

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