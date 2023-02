Формула-1 впервые покажет болид Грожана после аварии на Гран-при Бахрейна

24 марта в Мадриде пройдет первая выставка Формула-1, и в качестве одного из экспонатов покажут остатки болида Ромена Грожана.

Напомним, что в сезоне-2020 на Гран-при Бахрейна тогда еще пилот Хаас Ромен Грожан попал в страшную аварию.

На скорости в 191 км/ч Грожан врезался в заграждении. Сила удара была настолько велика, что болид буквально рассыпался и сразу же загорелся.

К счастью Ромен не потерял сознание, а потому смог самостоятельно выбраться из остатков болида, отделавшись лишь ожогами рук и ног.

Displayed for the first time in history...

What remains of @RGrosjean's @HaasF1Team VF-20.



Exclusively at #F1TheExhibition in Madrid from March 2023.



Find out more 👉 https://t.co/4dqFoqLEbp pic.twitter.com/OuqUALbjpX