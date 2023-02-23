Вольфф заявил, что Мерседес решил свою болезненную проблему 2022 года

Теперь Льюис Хэмилтон не должен будет жаловаться на боли в спине.

В Сахире прошел первый день тестов Формулы 1, по результатам которого команды получили необходимые данные о своих новых болидах перед стартом нового сезона.

Тесты в Бахрейне не могли не обрадовать Мерседес. По словам Тото Вольффа, "серебряные стрелы" сумели избавиться от галопирования, которое стало главной проблемой команды в прошлом сезоне, особенно в его первой части.

"В целом Джордж Расселл был доволен машиной", — цитирует Вольффа The Race. "Кажется, болид сбалансирован правильно. Галопирования нет, и это хорошая новость, за исключением большой кочки в конце прямой".

"Это хорошая отправная точка. Мы собираем много данных, потому что, очевидно, было важно сопоставить их с прошлым годом и попробовать разные вещи, так что первое утро было продуктивным".

Ранее стало известно, что Мерседес готов будет сменить концепцию болида прямо по ходу сезона 2023 года.