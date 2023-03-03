Гран-при Бахрейна-2023: расписание и результаты

Стартует первый этап в календаре Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Международный автодром Бахрейна в Сахире впервые принял этап Формулы 1 в 2004 году. Победителем дебютной гонки стал Михаэль Шумахер (Феррари).

Гонка в Сахире является постоянным участником календаря "Королевы автоспорта". Лишь в 2011 году Гран-при так и не состоялся из-за тогдашней нестабильной политической ситуации в Бахрейне.

Длина круга составляет 5412 м, всего гонщики проезжают 57 кругов.

Конфигурация Международного автодрома Бахрейна

Самым успешным гонщиком трека является Льюис Хэмилтон, на счету которого пять побед. При этом самой успешной командой является Феррари, победившая в Сахире семь раз (Шумахер, Масса (2), Алонсо, Феттель (2), Леклер).

Расписание и результаты заездов Гран-при Бахрейна-2023

Пятница, 3 марта

13:30 - первая практика

Серхио ПЕРЕС (Ред Булл) 1:32,758 Фернандо АЛОНСО (Астон Мартин) 1:33.196 Макс ФЕРСТАППЕН (Ред Булл) 1:33,375 Ландо НОРРИС (Макларен) 1:34,165 Шарль ЛЕКЛЕР (Феррари) 1:34.257 Лэнс СТРОЛЛ (Астон Мартин) 1:34.298 Кевин МАГНУССЕН (Хаас) 1:34.402 Гуаньюй ЧЖОУ (Альфа Ромео) 1:34.575 Валттери БОТТАС (Альфа Ромео) 1:34,689 Льюис ХЭМИЛТОН (Мерседес) 1:34,917 Джордж РАССЕЛЛ (Мерседес) 1:34.966 Оскар ПИАСТРИ (Макларен) 1:34.997 Юки ЦУНОДА (Альфа Таури) 1:35.015 Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ (Хаас) 1:35.043 Эстебан ОКОН (Альпин) 1:35.105 Ник ДЕ ВРИС (Альфа Таури) 1:35.402 Пьер ГАСЛИ (Альпин) 1:35.455 Логан САРДЖЕНТ (Уильямс) 1:35,749 Алекс АЛБОН (Уильямс) 1:36.018 Карлос САЙНС (Феррари) 1:36,072

17:00 - вторая практика

Суббота, 4 марта

13:30 - третья практика

17:00 - квалификация

Воскресенье, 5 марта

17:00 - гонка

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.