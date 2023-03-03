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Автоспорт

Гран-при Бахрейна-2023: расписание и результаты

Стартует первый этап в календаре Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 15:00
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Международный автодром Бахрейна в Сахире впервые принял этап Формулы 1 в 2004 году. Победителем дебютной гонки стал Михаэль Шумахер (Феррари).

Гонка в Сахире является постоянным участником календаря "Королевы автоспорта". Лишь в 2011 году Гран-при так и не состоялся из-за тогдашней нестабильной политической ситуации в Бахрейне.

Длина круга составляет 5412 м, всего гонщики проезжают 57 кругов.

Конфигурация Международного автодрома Бахрейна
Конфигурация Международного автодрома Бахрейна

Самым успешным гонщиком трека является Льюис Хэмилтон, на счету которого пять побед. При этом самой успешной командой является Феррари, победившая в Сахире семь раз (Шумахер, Масса (2), Алонсо, Феттель (2), Леклер).

Расписание и результаты заездов Гран-при Бахрейна-2023

Пятница, 3 марта

13:30 - первая практика

  1. Серхио ПЕРЕС (Ред Булл) 1:32,758
  2. Фернандо АЛОНСО (Астон Мартин) 1:33.196
  3. Макс ФЕРСТАППЕН (Ред Булл) 1:33,375
  4. Ландо НОРРИС (Макларен) 1:34,165
  5. Шарль ЛЕКЛЕР (Феррари) 1:34.257
  6. Лэнс СТРОЛЛ (Астон Мартин) 1:34.298
  7. Кевин МАГНУССЕН (Хаас) 1:34.402
  8. Гуаньюй ЧЖОУ (Альфа Ромео) 1:34.575
  9. Валттери БОТТАС (Альфа Ромео) 1:34,689
  10. Льюис ХЭМИЛТОН (Мерседес) 1:34,917
  11. Джордж РАССЕЛЛ (Мерседес) 1:34.966
  12. Оскар ПИАСТРИ (Макларен) 1:34.997
  13. Юки ЦУНОДА (Альфа Таури) 1:35.015
  14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ (Хаас) 1:35.043
  15. Эстебан ОКОН (Альпин) 1:35.105
  16. Ник ДЕ ВРИС (Альфа Таури) 1:35.402
  17. Пьер ГАСЛИ (Альпин) 1:35.455
  18. Логан САРДЖЕНТ (Уильямс) 1:35,749
  19. Алекс АЛБОН (Уильямс) 1:36.018
  20. Карлос САЙНС (Феррари) 1:36,072

17:00 - вторая практика

Суббота, 4 марта

13:30 - третья практика
17:00 - квалификация

Воскресенье, 5 марта

17:00 - гонка

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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