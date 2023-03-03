Гран-при Бахрейна-2023: расписание и результаты
В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.
Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.
На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).
Трасса и статистика
Международный автодром Бахрейна в Сахире впервые принял этап Формулы 1 в 2004 году. Победителем дебютной гонки стал Михаэль Шумахер (Феррари).
Гонка в Сахире является постоянным участником календаря "Королевы автоспорта". Лишь в 2011 году Гран-при так и не состоялся из-за тогдашней нестабильной политической ситуации в Бахрейне.
Длина круга составляет 5412 м, всего гонщики проезжают 57 кругов.
Самым успешным гонщиком трека является Льюис Хэмилтон, на счету которого пять побед. При этом самой успешной командой является Феррари, победившая в Сахире семь раз (Шумахер, Масса (2), Алонсо, Феттель (2), Леклер).
Расписание и результаты заездов Гран-при Бахрейна-2023
Пятница, 3 марта
13:30 - первая практика
- Серхио ПЕРЕС (Ред Булл) 1:32,758
- Фернандо АЛОНСО (Астон Мартин) 1:33.196
- Макс ФЕРСТАППЕН (Ред Булл) 1:33,375
- Ландо НОРРИС (Макларен) 1:34,165
- Шарль ЛЕКЛЕР (Феррари) 1:34.257
- Лэнс СТРОЛЛ (Астон Мартин) 1:34.298
- Кевин МАГНУССЕН (Хаас) 1:34.402
- Гуаньюй ЧЖОУ (Альфа Ромео) 1:34.575
- Валттери БОТТАС (Альфа Ромео) 1:34,689
- Льюис ХЭМИЛТОН (Мерседес) 1:34,917
- Джордж РАССЕЛЛ (Мерседес) 1:34.966
- Оскар ПИАСТРИ (Макларен) 1:34.997
- Юки ЦУНОДА (Альфа Таури) 1:35.015
- Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ (Хаас) 1:35.043
- Эстебан ОКОН (Альпин) 1:35.105
- Ник ДЕ ВРИС (Альфа Таури) 1:35.402
- Пьер ГАСЛИ (Альпин) 1:35.455
- Логан САРДЖЕНТ (Уильямс) 1:35,749
- Алекс АЛБОН (Уильямс) 1:36.018
- Карлос САЙНС (Феррари) 1:36,072
17:00 - вторая практика
Суббота, 4 марта
13:30 - третья практика
17:00 - квалификация
Воскресенье, 5 марта
17:00 - гонка
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.