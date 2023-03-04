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Алонсо - о начале сезона: Я бы соврал, если бы сказал, что мне не приятно

Главному ветерану серии нравится то, что происходит в Сахире.
Сегодня, 16:39
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Начало сезона-2023 выдалось для Фернандо Алонсо как никогда хорошо. 41-летний испанец выиграл вторую и третью свободные практики в Бахрейне, также показав второе время во время первой сессии.

Нандо заявил, что доволен развитием команды, которая раньше даже не могла рассчитывать на подобное.

"Это еще один шаг в правильном направлении. Думаю, что команда учится каждый день", - цитирует Алонсо официальный сайт Формулы 1. "Мы находимся в очень интересном процессе с совершенно новой машиной, новым техническим отделом. Впереди еще долгий путь".

"Я солгу, если скажу, что чувствую себя плохо. Но все это относительно того, что делают другие команды. Вы можете чувствовать себя очень хорошо в одном болиде, а может быть, есть три или четыре болида быстрее вас. Посмотрим, каково наше положение на самом деле".

Напомним, что Гран-при Бахрейна пройдет в воскресенье, 5 марта. Начало заезда - 17:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин

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