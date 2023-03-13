iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Жена экс-президента ФИА стала обладательницей премии Оскар

Мишель Йео забрала главную женскую награду вечера.
Сегодня, 11:05
Жан Тодт и Мишель Йео / Getty Images
Жан Тодт и Мишель Йео / Getty Images

В ночь на понедельник, 13 марта, в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар.

В номинации "Лучшая актриса" победила жена бывшего гоночного инженера Михаэля Шумахера и экс-президента ФИА Жана Тодта, Мишель Йео. 

60-летняя актриса получила награду за свою роль в фильме "Все, везде и сразу", который за весь вечер выиграл 7 Оскаров, при этом кинолента была представленна в 11 номинациях.

Тодт у себя в социальных сетях поздравил жену с ее первым Оскаром в карьере.

"Момент чистой благодати и безмерного счастья! Какое путешествие! Так горжусь Мишель, получившей премию Оскар за лучшую женскую роль".

Читай также: Ферстаппен: У нас с Хэмилтоном не напряженные отношения, просто они прямолинейные

Напомним, что организаторы церемонии отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении. То же самое произошло и год назад.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари ФИА Михаэль Шумахер Жан Тодт

Статьи по теме

Гран-при Саудовской Аравии-2023: расписание и результаты гоночного уик-энда Гран-при Саудовской Аравии-2023: расписание и результаты гоночного уик-энда
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги
Атлетик - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде проходят женский и мужской масс-старты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны11:42
Гендиректор инвестиционной компании установил уникальное достижение чемпионата Гонконга
Теннис11:31
Цуренко: СЕО WTA сказал, что если игроки из россии и беларуси поддерживают войну, то это не должно огорчать
Европа11:18
Футбол сегодня: Матч Жироны Цыганкова с Атлетико, Милан будет противостоять Салернитане
Формула 111:05
Жена экс-президента ФИА стала обладательницей премии Оскар
Киберспорт10:52
ESL Pro League Season 17: NaVi начинают свое участие в турнире, Liquid - Rare Atom
Украина10:44
Лучи признал, что судья должен был удалять Бланко за фол на Буяльском
Киберспорт10:42
ESL Pro League Season 17: Vitality уничтожили FaZe, NiP вылетели
Европа10:31
Девушка Бартры разорвала красную дорожку откровенным нарядом
Европа10:11
Гарначо покинул Олд Траффорд на костылях, получив такую же травму, как и Эриксен
Бокс10:05
Промоутер Фьюри назвал условие, при котором Тайсон подпишет контракт на бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK