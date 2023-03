Жена экс-президента ФИА стала обладательницей премии Оскар

В ночь на понедельник, 13 марта, в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар.

В номинации "Лучшая актриса" победила жена бывшего гоночного инженера Михаэля Шумахера и экс-президента ФИА Жана Тодта, Мишель Йео.

60-летняя актриса получила награду за свою роль в фильме "Все, везде и сразу", который за весь вечер выиграл 7 Оскаров, при этом кинолента была представленна в 11 номинациях.

Тодт у себя в социальных сетях поздравил жену с ее первым Оскаром в карьере.

"Момент чистой благодати и безмерного счастья! Какое путешествие! Так горжусь Мишель, получившей премию Оскар за лучшую женскую роль".

Moment of pure grace and immense happiness! What a journey! So proud of Michelle who received the Oscar Academy Award of the best actress #EverythingEverywhereAllAtOnce pic.twitter.com/jANwzI0sQE