Хэмилтон прокомментировал слухи о своем уходе из Мерседес

Льюис Хэмилтон впервые прокомментировал слухи о том, что он покинет Мерседес.

Семикратный чемпион мира признался, что после Гран-при Бахрейна ему стоило внимательней выбирать слова, ведь он не собирается уходить.

"Я не планирую никуда уходить. Оглядываясь назад, я думаю, что я не лучшим образом подобрал слова в Бахрейне. Бывают моменты, когда вы в чём-то не согласны с некоторыми членами команды, но важно продолжать говорить.

Наши проблемы? Дело не в скорости на прямых, в прошлом году мы были очень медленными и испытывали трудности не только на прямых, но и в поворотах.

В этом году мы проигрываем в поворотах, но на прямых мы быстры. Думаю, в гонке в Бахрейне Ред Булл не атаковал, так что они даже быстрее, чем кажется", — сказал Льюис Хэмилтон.

Напомним, что ранее Мерседес обратился к фанатам, извиняясь за неудачный старт сезона.