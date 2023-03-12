Мерседес обратился к фанатам после неудачного старта сезона

Мерседес выпустил большое обращение к болельщикам после неудачного старта сезона-2023.

Напомним, что на Гран-при Бахрейна пилоты "серебряынх стрел" заняли пятое и седьмое место, при этом у команды огромные проблемы с болидом.

Тем не менее Мерседес призывает фанатов не опускать руки, все на базе работают сутками, чтобы вернуть сезон в нужное русло.

"Бахрейн стал болезненным этапом для всех нас, кто начинает любой сезон с желанием побороться за чемпионство. Всем больно, что машина, в которую вложили столько сил, не оправдала ожиданий. Мы понимаем, как обидно болельщикам. Ваша поддержка необычайно важна для нас.

В первую очередь мы не будем паниковать. В Формуле-1 люди легко находят виновных, но мы выше этого. В команде мы говорим, что для признания неудачи нужна смелость, для того, чтобы взять ответственность на себя — характер, а сила в том, чтобы увидеть возможность даже в провале. Уже готовятся обновления на ближайшие гонки, но чудес не бывает. Ситуация не изменится сразу.

Просим всех вас поделиться энергией. Критикуете вы или поддерживаете, но мы хотим, чтобы социальные сети оставались безопасным местом для обсуждений с уважением ко всем. Мы уже начали трудиться, чтобы изменить курс сезона", - говорится в обращении.