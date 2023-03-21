Сериал про Айртона Сенну от Нетфликс: стало известно, кто исполнит главную роль

Жизнь бразильца на трассе и за ее пределами покажет его соотечественник.

Нетфликс снимает новый мини-сериал о трехкратном чемпионе мира Формулы 1 Айртоне Сенне.

Шестисерийный мини-сериал, снятый с благословения и при участии семьи Сенны, расскажет о восхождении бразильского гонщика от его раннего переезда в Англию для участия в Формуле Форд до его трагической гибели на Гран-при Сан-Марино 1994 года.

Как сообщает официальный сайт Ф1, главную роль исполнит бразильский актер Габриэль Леоне.

"Это огромная ответственность, а также большая честь иметь возможность представлять икону, которая вдохновляла так много людей на протяжении всей своей жизни, демонстрируя миру бразильский спортивный талант", - заявил Леоне.

"Знание того, что мы донесем эту историю до миллионов людей во многих странах, вдохновляет меня рассматривать это как одну из величайших ролей в моей карьере".

Gabriel Leone will play Ayrton Senna in Senna, a six-episode series based on the life of Ayrton Senna, the world-famous Formula 1 icon.



(📷 Raquel Espírito Santo / Netflix) pic.twitter.com/pVKPYyCk7p — Netflix (@netflix) March 21, 2023

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Мини-сериал обещает не только углубиться в события на трассе, но и рассказать о жизни Сенны вне трека, а также о его личных отношениях.