Стюарды рассмотрят штраф Сайнса 18 апреля

ФИА наконец назначила дату слушания дела о штрафе пилота Феррари Кралоса Сайнса, пишет Racefans.

Напомним, что ранее Скудерия запросила пересмотр штрафа Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии.

Слушание пройдет во вторник, 18 апреля. На нем будет рассмотрено, имеет ли Феррари достаточно оснований и доказательств, чтобы выступать против штрафа.

Если аргументы команды сочтут недостаточными, ФИА не будет еще раз открывать дело. В противном случае будет назначено новое разибрательство, на котором Скудерия сможет оспорить штраф и вернуть очки.

Напомним, ранее Фелипе Масса заявил о намерении оспорить чемпионский титул 2008 года.