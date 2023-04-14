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Стюарды рассмотрят штраф Сайнса 18 апреля

У Феррари появился шанс вернуть очки.
Сегодня, 19:28
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

ФИА наконец назначила дату слушания дела о штрафе пилота Феррари Кралоса Сайнса, пишет Racefans.

Напомним, что ранее Скудерия запросила пересмотр штрафа Карлоса Сайнса на Гран-при Австралии.

Слушание пройдет во вторник, 18 апреля. На нем будет рассмотрено, имеет ли Феррари достаточно оснований и доказательств, чтобы выступать против штрафа.

Если аргументы команды сочтут недостаточными, ФИА не будет еще раз открывать дело. В противном случае будет назначено новое разибрательство, на котором Скудерия сможет оспорить штраф и вернуть очки.

Напомним, ранее Фелипе Масса заявил о намерении оспорить чемпионский титул 2008 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс

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