В Ауди показали предварительную версию ливреи

Шоу-кар не сильно отличается от ранних концептов.

Ауди презентовали шоу-кар и предварительную ливрею на автовыставке в Китае.

Также руководители спортивного отделения немецкого автоконцерна поделились подробности о прогрессе работ над будущим болидом.

F1 show car with Audi Launch Livery at #AutoShanghai



Development of power unit at Neuburg facility in full swing



Innovation and efficiency topics in the focus of the development team



Read more >> https://t.co/4z72ltcdVb#Audi #F1 #Formula1 #FutureIsAnAttitude #emobility pic.twitter.com/XJ438uif8z — Audi Sport (@audisport) April 18, 2023

Первая полная гибридная трансмиссия, состоящая из двигателя внутреннего сгорания, электромотора, аккумулятора и электронного блока управления, должна быть запущена на испытательном стенде до конца этого года и послужит основой для будущей концепции автомобиля.

Кроме того, динамический симулятор в Нойбурге будет доведен до стандартов Формулы-1 и позволит еще больше продвинуться в разработке силовой установки Ауди. На базе уже трудятся более 250 сотрудников, команда планирует завершить формирование состава до конца текущего года.

Напомним, что с 2026 года Ауди станет стратегическим партнером Заубер и мотористом Формулы-1.