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Автоспорт

В Ауди показали предварительную версию ливреи

Шоу-кар не сильно отличается от ранних концептов.
Сегодня, 11:49
Шоу-кар Ауди / audi-mediacenter.com
Шоу-кар Ауди / audi-mediacenter.com

Ауди презентовали шоу-кар и предварительную ливрею на автовыставке в Китае.

Также руководители спортивного отделения немецкого автоконцерна поделились подробности о прогрессе работ над будущим болидом.

Первая полная гибридная трансмиссия, состоящая из двигателя внутреннего сгорания, электромотора, аккумулятора и электронного блока управления, должна быть запущена на испытательном стенде до конца этого года и послужит основой для будущей концепции автомобиля.

Кроме того, динамический симулятор в Нойбурге будет доведен до стандартов Формулы-1 и позволит еще больше продвинуться в разработке силовой установки Ауди. На базе уже трудятся более 250 сотрудников, команда планирует завершить формирование состава до конца текущего года.

Напомним, что с 2026 года Ауди станет стратегическим партнером Заубер и мотористом Формулы-1.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ауди

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