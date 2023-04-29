Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2026 года включительно

Городская трасса Баку будет радовать поклонников автоспорта еще, как минимум, три года.

Формула 1 объявила, что Гран-при Азербайджана останется в календаре до сезона 2026 года включительно, сообщает официальный сайт серии.

Руководство Ф1 и организаторы Гран-при подписали новое трехлетнее соглашение.

BREAKING: The Azerbaijan Grand Prix will remain on the F1 Calendar until 2026! 🗓️🙌#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/i9shOxp1o5 — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

Задуманная легендарным дизайнером трасс Ф1 Германом Тильке, 6-километровая городская трасса Баку с 20 поворотами является одной из самых быстрых в календаре "королевских гонок" и из года в год она становится одной из самых любимых как среди пилотов, так и среди фанатов.

Это подчеркивает тот факт, что ни один гонщик не побеждал на этом треке более одного раза: дебютную победу в 2016 году одержал Нико Росберг, затем побеждали Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

Напомним, что в Баку прошла первая в сезоне-2023 спринтерская гонка, победителем которой стал Серхио Перес.