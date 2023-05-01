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Экклстоун посоветовал Шумахеру забыть про Формулу-1

Мику пора искать альтернативы.
Сегодня, 17:27
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун посоветовал Мику Шумахеру забыть про Ф-1.

По словам британского бизнесмена, Шумахеру не стоит рассчитывать на то, что он вскоре вновь окажется на стартовой решетке.

"Он должен забыть о своей мечте – все мы рано или поздно просыпаемся. Надо забыть об этом, начать думать об альтернативах и переключиться на них", – цитирует Экклстоуна RTL.

Напомним, что после двух неудачных сезонов в Хаас, Шумахер стал третьим пилотом в Мерседес. Берни убежден, что даже протекция со стороны Кристофера Хорнера не поможет Мику вернуться в болид.

Отметим, что ранее Тото Вольфф выразил обратную позицию.

 

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