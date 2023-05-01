Экклстоун посоветовал Шумахеру забыть про Формулу-1
Мику пора искать альтернативы.
Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун посоветовал Мику Шумахеру забыть про Ф-1.
По словам британского бизнесмена, Шумахеру не стоит рассчитывать на то, что он вскоре вновь окажется на стартовой решетке.
"Он должен забыть о своей мечте – все мы рано или поздно просыпаемся. Надо забыть об этом, начать думать об альтернативах и переключиться на них", – цитирует Экклстоуна RTL.
Напомним, что после двух неудачных сезонов в Хаас, Шумахер стал третьим пилотом в Мерседес. Берни убежден, что даже протекция со стороны Кристофера Хорнера не поможет Мику вернуться в болид.
Отметим, что ранее Тото Вольфф выразил обратную позицию.