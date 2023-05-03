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Самый гениальный инженер современности согласился продлить контракт с Ред Булл

Ред Булл и Эдриан Ньюи продолжат свое плодотворное сотрудничество.
Сегодня, 00:19
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Эдриан Ньюи принял предложение Ред Булл продлить контракт с командой, сообщает Motorsport.

Нынешняя сделка легендарного инженера с обладателем Кубка конструкторов Ф1 подходит к концу в этом году. Это вызвало недавние предположения о том, что конкуренты "быков" могут попытаться переманить Ньюи.

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Но на фоне доминирующего старта сезона 2023 года Ред Булл и Ньюи быстро проработали детали нового соглашения, которое позволит им работать вместе еще много лет.

64-летний британец продолжит свою работу в качестве главного технического директора, отвечая за прогресс команды, ее бизнеса передовых технологий и нового подразделения силовых установок.

Хотя не было ни официального объявления, ни подробностей о том, как долго будет действовать контракт, руководитель команды Кристиан Хорнер приветствовал тот факт, что Ньюи продолжит свою работу в Ред Булл.

Источник: Getty Images

"С самого начала Эдриан был такой важной частью команды", — сказал Хорнер. "Он охватывает множество областей, и его глубина опыта и знаний, на которые можно опереться, и то, как он работает с молодыми парнями — это здорово".

"Он так же мотивирован, как и всегда. Очевидно, он проявляет большой интерес к тому, что происходит в области силовых установок, а также передовых технологий Ред Булл".

Хорнер также заявил, что Ньюи был воодушевлен перспективой того, что Ред Булл будет производить свои собственные двигатели с 2026 года, а это означает, что команда впервые в истории будет разрабатывать каждый компонент своего болида.

Эдриан Ньюи считается одним из самых успешных автомобильных инженеров в истории Формулы 1. За свою многолетнюю карьеру он помог выиграть чемпионские титулы таким командам, как Уильямс, МакЛарен и Ред Булл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Эдриан Ньюи

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