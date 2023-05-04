За попыткой купить Альфа Таури мог стоять мазепин-старший - СМИ

Не так давно Ред Булл отклонили несколько предложений по продаже Альфа Таури. За одним из них мог стоять дмитрий мазепин, сообщает Auto Motor und Sport.

Еще в начале года появились слухи о возможной продаже команды из-за ее неэффективности. Даже Гельмуту Марко пришлось успокаивать журналистов.

При этом известно, что на покупку команды действительно претендовало несколько инвесторов, один из которых был из Казахстана и предложил более 800 млн долларов.

Ред Булл отказали, предположив, что за этим неназванным инвестором может стать дмитрий мазепин - росийский олигарх под санкциями и отец пилота никиты мазепина, которого после начала войны выбросили из Хаас.

Напомним, что в данный момент мазепин пытается в суде заставить власти Канады снять с него санкции.