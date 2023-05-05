Формула 1 может проводить спринт перед каждым третьим Гран-при сезона

Руководитель Формулы 1 Стефано Доминекали заявил, что "королева автоспорта" не будет следовать примеру Moto GP устраивать спринтерские гонки перед каждым Гран-при.

Однако, он сообщил, что руководство серии всерьез рассматривает вариант того, чтобы проводить их каждый третий этап сезона.

"Мы хотим сохранить ограниченное количество (спринтов), может быть, на треть календаря", - цитирует итальянца Autosport.

"Мы также хотим создать что-нибудь особенное в отношении соревнований, которым мы можем придать спортивную ценность с помощью трофеев и, конечно же, коммерческой возможности для этих вещей. Я думаю, что это правильный путь".

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Доменикали настаивал на том, что все виды спорта должны идти в ногу со временем, приводя примеры других видов спорта, где правила были изменены.

"Сегодня я вижу большую тенденцию во всех видах спорта не быть стабильными, скажем так, не соответствовать старому регламенту. Мы следим за тем, что сделал бейсбол и НБА".

Напомним, что в пятницу, 5 мая, начнется пятый гоночный этап Ф1 сезона-2023. В Майами пройдет первая свободная практика.