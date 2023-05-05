iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Формула 1 может проводить спринт перед каждым третьим Гран-при сезона

Руководство серии готово к очередной смене регламента.
Сегодня, 20:35
Гран-при Азербайджана / Getty Images
Гран-при Азербайджана / Getty Images

Руководитель Формулы 1 Стефано Доминекали заявил, что "королева автоспорта" не будет следовать примеру Moto GP устраивать спринтерские гонки перед каждым Гран-при.

Однако, он сообщил, что руководство серии всерьез рассматривает вариант того, чтобы проводить их каждый третий этап сезона.

"Мы хотим сохранить ограниченное количество (спринтов), может быть, на треть календаря", - цитирует итальянца Autosport.

"Мы также хотим создать что-нибудь особенное в отношении соревнований, которым мы можем придать спортивную ценность с помощью трофеев и, конечно же, коммерческой возможности для этих вещей. Я думаю, что это правильный путь".

Читай также: Брэду Питту запретили участие в Гран-при Великобритании

Доменикали настаивал на том, что все виды спорта должны идти в ногу со временем, приводя примеры других видов спорта, где правила были изменены.

"Сегодня я вижу большую тенденцию во всех видах спорта не быть стабильными, скажем так, не соответствовать старому регламенту. Мы следим за тем, что сделал бейсбол и НБА".

Напомним, что в пятницу, 5 мая, начнется пятый гоночный этап Ф1 сезона-2023. В Майами пройдет первая свободная практика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 спринт

Статьи по теме

Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Команды Формулы-1 согласовали новый формат гоночного уик-энда со спринтом Команды Формулы-1 согласовали новый формат гоночного уик-энда со спринтом
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа22:30
Челси может еще раз арендовать Фелиша
Сборные22:28
Звезда Бруклина планирует сыграть за сборную Австралии на летнем ЧМ-2023
Формула 122:21
Гран-при Майами: расписание и результаты. Первая практика: оба Мерседеса возглавили зачет
Европа22:00
Анчелотти: Я всегда думаю, что будущий финал может стать для меня последним
Европа21:46
Глава фанатского движения ПСЖ: "Было бы хорошо, уйди Неймар из клуба вслед за Месси"
Европа21:34
Вест Хэм установил ценник на Райса на фоне интереса к нему со стороны клубов АПЛ
Европа21:10
Брайтон объявил о рекордном подписании
НБА21:09
Томпсон: Я буду особенно стараться в серии с Лейкерс в честь Коби и его дочери
Другие страны20:38
Экс-игрок Александрии стал автором гола недели в американской USL
Формула 120:35
Формула 1 может проводить спринт перед каждым третьим Гран-при сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK