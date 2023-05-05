В Мерседес считают результаты первой практики обнадеживающими

Однако радоваться пока рано.

Главный инженер Мерседес Эндрю Шовлин считает, что результаты первой практики обнадеживающие для команды, однако спешить не стоит.

Напомним, на Гран-при Майами Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали первое и второе время на первой практике.

Шовлин заявил, что это отличный результат, вед ранее Мерседес не мог демонстрировать подобные результаты, однако нельзя забывать о перспективах.

"Безусловно, одной из причин такого результата стало то, что наши машины ехали по трассе последними, на свежих шинах – и оба проехали свои круги чисто.

Однако в этом году у нас были гонки, в которых мы вообще не могли приблизиться к лучшим временам прохождения круга – что бы мы ни делали, какими бы ни были обстоятельства. Так что да, такой результат обнадеживает, но не стоит забывать о перспективе", – рассказал Шовлин для Sky Sports.

Напомним, что в этом году ФИА сократила зоны DRS на Гран-при Майами.