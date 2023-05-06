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Хэмилтон: Наше отставание от лидеров бьет под дых - у меня нет ожиданий от квалификации Гран-при Майами

Сэр Льюис не ждет, что он сможет побороться за высокие места в квалификации.
Вчера, 22:49
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

По итогам третьей практики Льюис Хэмилтон показал лишь тринадцатый результат. Пилот Мерседеса отстал на 1,183 с от Макса Ферстаппена из Ред Булл, который оказался быстрейшим в этой сессии.

После практики семикратный чемпион мира заявил, что подобное отставание от соперников "бьет под дых". А от предстоящей квалификации Гран-при Майами у него нет никаких ожиданий.

"Мы не особенно быстры и это проблема", — цитирует Хэмилтона Sky Sports. "Мы пытаемся сделать много разных вещей. Первая практика получилась довольно хорошей, а затем во второй мы показали истинный темп — это удар под дых".

"Иногда это трудно принять, но все в порядке, мы продолжим работать над этим. Я стараюсь сохранять позитивный настрой, мы работаем изо всех сил. Нам определенно нужны обновления".

Источник: Getty Images

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"У меня нет никаких ожиданий (насчет квалификации). Я просто надеюсь, что смогу довести машину до лучшего места и что мы сможем попасть в третий сегмент. Если мы сможем быть в середине этой десятки лучших, это было бы здорово".

"Я останусь оптимистом и буду надеяться, что завтра мы сможем привести машину в лучшее состояние и, возможно, поднимемся на пару ступеней выше".

Квалификация Гран-при Майами пройдет в субботу, 6 мая, в 23:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного этапа в Майами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон Гран-при Майами

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