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Автоспорт

Мерседес пытался переманить Ньюи у Ред Булл

Однако британец не принял предложение.
Сегодня, 09:56
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Один из самых известных конструкторов в Формуле-1 Эдриан Ньюи мог продолжит карьеру в Мерседес, пишет F1-Insider.

Напомним, что в начале мая Ньюи продлил контракт с Ред Булл, но как оказалось, инженеру предлагали работу и в Мерседес.

Издание утверждает, что персональная ассистентка Тото Вольффа связывалась с инженером по поводу контракта, однако тот отклонил предложение.

Советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что Вольффу не хватает уверенности в собственных инженерах, раз он попытался переманить к себе Ньюи.

Напомним, ранее в Мерседес рассказали, каких обновлений стоит ждать в этапу в Италии.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Эдриан Ньюи

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