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Автоспорт

Поставщик углеродно-нейтрального топлива Феттеля ведет переговоры с командами Формулы 1

Компания по производству биологически чистого топлива считает это отличной возможностью прорекламировать продукцию для широкого распространения.
Сегодня, 22:13
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Поставщик углеродно-нейтрального топлива, который помог привести в действие исторические гоночные автомобили Себастьяна Феттеля, ведет переговоры с командами Формулы 1 о будущем партнерстве, сообщает Motorsport.

Технология P1 Fuels привлекла внимание на прошлогоднем Гран-при Великобритании, когда Феттель завершил демонстрационный заезд на победившей в чемпионате машине Найджела Мэнселла 1992 года, используя собственное биологически чистое топливо.

В то время Феттель сказал, что одной из его мотиваций было доказать, что можно продолжать использовать двигатели внутреннего сгорания, но более экологичным способом.

P1 Fuels считает, что демонстрация своих технологий в автоспорте может помочь ускорить их продукцию до широкого распространения среди потребителей, поскольку компания уже является эксклюзивным поставщиком для чемпионата мира по ралли.

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Теперь соучредитель и главный операционный директор P1 Fuels Бенджамин Почаммер сообщил, что он начал работать с некоторыми поставщиками команд Формулы 1, чтобы оценить потенциальные будущие партнерские отношения с переходом гонок Гран-при на полностью экологичное топливо с 2026 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастьян Феттель

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