Глава Мерседеса прокоментировал возможный уход Хэмилтона из команды

Исполнительный директор Мерседеса Тото Вольфф заявил, что Льюис Хэмилтон не покинет команду в конце сезона, а перезаключить с ней контракт.

Напомним, ранее появилась информация, что Феррари предложила британскому пилоту заманчивый контракт.

Однако Вольфф убежден, что это лишь слухи, которые появляются каждый раз, когда приходит время перезаключать контракт. А в последнем функционер не сомневается.

"Такие слухи появляются каждые два года – каждый раз, когда приходит время договариваться о новом контракте. Но ни один из этих слухов не оказался правдивым. Вот и сейчас мы как обычно обсуждаем ситуацию, все идет нормально.

При этом я должен поддержать Льюиса в его недавних высказываниях – вам становится очень неловко, когда двум друзьями, двум кровным братьям, которые вместе прошли через невероятные трудности за последние десять лет, вдруг приходится обсуждать вопрос денег. Но я твердо убежден в том, что мы договоримся. У меня нет ни тени сомнения", - приводит слова Вольффа GP Today.

Также руководитель Мерседес признал, что на Гран-при Монако команде вряд ли удастся оценить будущее обновление болида. Ведь в Монте-Карло очень нестандартная трасса, на которой будет тяжело понять, изменилась машина или нет.