Окон прокомментировал свой подиум в Монако

В Монте-Карло команда ожидала хотя бы попадания в десятку.

Пилот Альпин Эстебан Окон поделился впечатлениями после того, как занял третье место на Гран-при Монако.

Для француза это стало третьим подиумом в карьере в Формуле-1, а в текущем сезоне Эстебан еще не приходил выше восьмого места.

Эстебан признался, что команда рассчитывала хотя бы попасть в очковую зону, никто не задумывался даже о топ-5. Но эта победа принесет команде уверенность в своих силах.

"Нет слов, я в восторге – не знаю, что сказать. Если бы нам сказали перед уик-эндом о попадании в топ-10, мы бы обрадовались. А теперь мы не просто в топ-10 или топ-5, это подиум! Мы его завоевали, и энергия, которую я получаю от всех по ходу уик-энда, потрясающая.

Не знаю, как отблагодарить всех за поддержку. Подиум завоевала вся команда, от Вири и Энстоуна до бригады на трассе. Это наш подиум и, надеюсь, впереди их еще много.

Конечно, все счастливы. Это доказывает, что надо не терять веру, продолжать работать, что мы и делали. Посмотрим, что получится на следующей неделе на Гран-при Испании", – приводит слова Окона официальный сайт серии.

Отметим, что Эстебан был признан лучшим пилотом дня, а победителем Гран-при Монако стал Макс Ферстаппен.