Хюлькенберг: Результат немного неожиданный, но я очень рад и горжусь им

Пилот Хаас Нико Хблькенберг подвел итоги прошедшей квалификации на Гран-при Канады.

Напомним, что по результатам квалификации поул взял Макс Ферстаппен, а Халк неожиданно оказался на втором месте из-за дождя, который не дал завершить заезд.

Нико признался, что это была очень сложная квалификация из-за постоянно меняющихся погодных условий. Завтрашняя гонка, скорее всего, будет совсем другой, однако немец все равно ждет отличных результатов.

"Дикая, сумасшедшая квалификация! В постоянно меняющихся условия было сложно – особенно на этой трассе.

Мокро, сухо, снова мокро – все время приходится перестраиваться. Результат немного неожиданный, но я очень рад и горжусь им. Для нас все прошло очень гладко, я рад.

В такую погоду нужно много общаться с командой. Очень много сообщений по радио в обе стороны. Сегодня мы справились хорошо, не допустили серьезных ошибок, и благодаря этому оказались на такой позиции.

Первый ряд стартовой решетки – это здорово. Посмотрим, что мы сможем сделать дальше и как долго сможем сохранить эту позицию. Гонка в сухих условиях будет совсем другой. Но я просто хочу выйти на старт, выложиться в гонке на максимуме и надеяться на хороший результат", – рассказал Хюлькенберг для Sky Sports.

Ранее, напомним, Ферстаппен признавался, что не прочь был бы посмотреть на победу Фернандо Алонсо.