Альфа Таури сменит название в 2024 году

С таким названием команда продержалась всего четыре года - теперь ее ожидает ребрендинг.

Альфа Таури готовится к серьезным изменениям в следующем сезоне.

Помимо того, что команду покинет ее многолетний руководитель Фраанц Тост, на чье место придет спортивный директор Феррари Лоран Мекис, коллектив из Фаэнцы сменит еще и название.

О таком будущем ребрендинге заявил советник Ред Булл Гельмут Марко.

"С 2024 года у Альфа Таури будет два новых лидера — Лоран Мекис и Петер Байер (генеральный секретарь ФИА, который покинет свою должность). Будут новые спонсоры, а также новое название", - цитирует Марко Motorsport.

"Ориентация ясна: болид будет создаваться на основе Ред Булл, насколько это позволит регламент. Создание машины собственными силами — неправильный путь".

Стоит отметить, что в начале года будущее Альфа Таури было под вопросом. Информация о ликвидации команды начала появляться после смерти владельца Ред Булл Дитриха Матешица в конце 2022 года.

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Однако в мае Марко подтвердил, что компанией было принято решение сохранить сестринскую команду, которая на данный момент занимает последнее место в Кубке конструкторов.