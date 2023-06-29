iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Альфа Таури сменит название в 2024 году

С таким названием команда продержалась всего четыре года - теперь ее ожидает ребрендинг.
Сегодня, 10:45
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Альфа Таури готовится к серьезным изменениям в следующем сезоне.

Помимо того, что команду покинет ее многолетний руководитель Фраанц Тост, на чье место придет спортивный директор Феррари Лоран Мекис, коллектив из Фаэнцы сменит еще и название.

О таком будущем ребрендинге заявил советник Ред Булл Гельмут Марко.

"С 2024 года у Альфа Таури будет два новых лидера — Лоран Мекис и Петер Байер (генеральный секретарь ФИА, который покинет свою должность). Будут новые спонсоры, а также новое название", - цитирует Марко Motorsport.

"Ориентация ясна: болид будет создаваться на основе Ред Булл, насколько это позволит регламент. Создание машины собственными силами — неправильный путь".

Стоит отметить, что в начале года будущее Альфа Таури было под вопросом. Информация о ликвидации команды начала появляться после смерти владельца Ред Булл Дитриха Матешица в конце 2022 года.

Читай также: Алонсо ожидает, что Астон Мартин улучшит темп на Гран-при Австрии

Однако в мае Марко подтвердил, что компанией было принято решение сохранить сестринскую команду, которая на данный момент занимает последнее место в Кубке конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Альфа Таури Гельмут Марко

Статьи по теме

Ред Булл оценит уровень Риккардо на фоне неудач Переса Ред Булл оценит уровень Риккардо на фоне неудач Переса
Хэмилтон: Ферстаппен абсолютно точно может побить мои рекорды Хэмилтон: Ферстаппен абсолютно точно может побить мои рекорды
Марко: Почему мы вообще должны приглашать Шумахера? Марко: Почему мы вообще должны приглашать Шумахера?
Гребной слалом на Европейских играх: Добротворская, Лычко и Ус прошли первый заплыв Гребной слалом на Европейских играх: Добротворская, Лычко и Ус прошли первый заплыв
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия вышла на первое место, Украина по-прежнему в топ-3
просмотров
Европейские игры 2023: расписание соревнований
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Водные12:57
Гребной слалом на Европейских играх: Добротворская, Лычко и Ус прошли первый заплыв
Олимпийские виды12:52
Пулевая стрельба на Европейских играх: Городинец и Коростылев попали в ТОП-11
Бокс12:48
"Он и рядом со мной не стоит": Уайлдер резко отреагировал на финансовые требования Руиса
Сборные12:45
Дефлимпийские сборные Украины стали призерами чемпионатов мира по баскетболу
Европа12:20
Чемпионат Европы (U-21): Украина получила соперника в четвертьфинале
Олимпийские виды12:04
Современное пятиборье на Европейских играх: Хохлова и Ковальчук стали шестыми в фехтовании
Европа11:59
Конкурент Зинченко по позиции в Арсенале раздумывает над уходом из клуба
Сборные11:42
Яннис рискует пропустить чемпионат мира-2023
Олимпийские виды11:32
Прыжки на лыжах с трамплина на Европейских играх: Калиниченко и Марусяк не преодолели квалификацию
Европа11:20
Рэшфорд повторил культовую позу Аллена Айверсона во время презентации новой формы Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK