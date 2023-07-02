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Автоспорт

Сайнс: Командная игра Феррари не окупилась хорошим результатом

Испанец остался недоволен тем, как для него завершилась гонка в Шпильберге.
Вчера, 21:56
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс чувствует разочарование итогами Гран-при Австрии.

Испанец на старте гонки говорил команде, что он быстрее напарника по команде Шарля Леклера, который ехал перед ним. Но он так и не получил разрешение пройти его.

В результате Сайнс финишировал четвертым, так как его прошел Серхио Перес, а Леклер приехал вторым.

"Да, определенно, я разочарован окончательным результатом после такого сильного темпа на мидиуме. Еще я чувствую, что играл в командную игру и не был вознагражден хорошим результатом", - цитирует испанца официальный сайт Формулы 1.

"Это всегда оставляет горькое послевкусие. Сегодня я был очень силен, очень быстр, хорошо обгонял, хорошо защищался, но, в конце концов, 4-е место — это не то, чего я хочу".

Напомним, что второе место Шарля Леклера позволило Феррари стать первой командой в истории "королевы автоспорта", которая завоевала 800 подиумов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Гран-при Австрии

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