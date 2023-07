"Предпочитаю не говорить": пилот Формулы 1 во время интервью повторил культовую фразу Моуриньо

Пьер Гасли был одним из восьми пилотов, которые были оштрафованы за нарушение пределов трека уже после Гран-при Австрии.

После прибавления штрафного времени к результатам заезда пилот Альпин упал с девятого на десятое место, пропустив вперед Лэнса Стролла из Астон Мартин. Именно британская команда инициировала пересмотр моментов, которые привели к штрафам.

Обсуждая эти события, француза попросили прокомментировать тему судейства. В этот момент Гасли включил в себе внутреннего Жозе Моуриньо.

"Не заставляйте меня говорить об этом. Я предпочитаю не говорить. Если я буду говорить, у меня будут проблемы", - цитирует Пьера Planet F1.

"I prefer not to speak because if speak I will be in trouble" 🤐



Pierre Gasly channeling his inner Jose Mourinho with this answer on track limits 😅 pic.twitter.com/9843WZVN9m