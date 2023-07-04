iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Гасли - о проблемах с пределами трека в Австрии: Моя бабушка ничего не понимала

Француз присоединился к гонщикам, которые призывают найти решение проблемы с удалением времени.
Сегодня, 17:03
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Во время квалификации Гран-при Австрии судьи удалили 43 круга. Еще 80 кругов были удалены по ходу самой гонки. Затем ФИА признала, что было зарегистрировано более 1000 случаев нарушения пределов трека.

По итогам расследования восемь гонщиков получили штрафы уже после заезда, которые повлияли на итоговую классификацию. Одним из таких оказался пилот Альпин Пьер Гасли, который призвал найти "более разумное применение правил".

"Решение нужно тщательно обдумать, потому что иногда мы, гонщики, всегда требуем последовательности. Но в других случаях здравый смысл просто подталкивает вас к более конкретным случаям и конкретным подходам, как в этот уик-энд", - цитирует француза RacingNews365.com.

Источник: Getty Images

Читай также: Вольфф объяснил, почему затягиваются переговоры о новом контракте с Хэмилтоном

"43 удаленных круга в квалификации - это не кажется правильным. Моя бабушка, сидя перед телевизором, ничего не понимала, что, черт возьми, происходило на самом деле. Льюис Хэмилтон сначала был первым, а через две секунды стал 18-м. Это кажется неправильным".

"Я думаю, что в Сильверстоуне ситуация будет лучше. Но определенно нужно пересмотреть, как мы можем повлиять на это как можно лучше".

Напомним, что Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье, 9 июля. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всего гоночного уик-энда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Австрии Пьер Гасли Альпин

Статьи по теме

Команды недовольны ситуацией со штрафами Команды недовольны ситуацией со штрафами
Восемь пилотов получили штрафы после протеста Астон Мартин Восемь пилотов получили штрафы после протеста Астон Мартин
Хаас забавно обыграл "гениальное" нововведение Илона Маска в Twitter во время Гран-при Австрии Хаас забавно обыграл "гениальное" нововведение Илона Маска в Twitter во время Гран-при Австрии
Сайнс: Командная игра Феррари не окупилась хорошим результатом Сайнс: Командная игра Феррари не окупилась хорошим результатом
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Украина18:38
Трансферы УПЛ: Верес подписал двух футболистов, Минай объявил об уходе нескольких игроков
Украина18:35
Новичок УПЛ креативно представил свое последнее приобретение
Европа18:24
Челси нацелился на подписание ключевого полузащитника Лацио
Футбол18:13
Турецкий топ-клуб интересуется двумя игроками МЮ
Теннис17:55
Уимблдон-2023 (WTA): Рыбакина одержала трудную победу, остальные игры были прерваны из-за дождя
Киберспорт17:50
Украинская команда IKLA подписала экс-игрока G2 и Virtus.pro в свой CS:GO состав
Теннис17:24
Уимблдон-2023 (ATP): Алькарас под крышей одержал победу, остальные матчи прервал дождь
Европа17:21
Новичок Ливерпуля рассказал о помощи Холанда в обустройстве в Англии
Формула 117:03
Гасли - о проблемах с пределами трека в Австрии: Моя бабушка ничего не понимала
Европа16:49
ПСЖ готов выложить за нападающего Айнтрахта 80 млн евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK