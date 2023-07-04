Гасли - о проблемах с пределами трека в Австрии: Моя бабушка ничего не понимала

Француз присоединился к гонщикам, которые призывают найти решение проблемы с удалением времени.

Во время квалификации Гран-при Австрии судьи удалили 43 круга. Еще 80 кругов были удалены по ходу самой гонки. Затем ФИА признала, что было зарегистрировано более 1000 случаев нарушения пределов трека.

По итогам расследования восемь гонщиков получили штрафы уже после заезда, которые повлияли на итоговую классификацию. Одним из таких оказался пилот Альпин Пьер Гасли, который призвал найти "более разумное применение правил".

"Решение нужно тщательно обдумать, потому что иногда мы, гонщики, всегда требуем последовательности. Но в других случаях здравый смысл просто подталкивает вас к более конкретным случаям и конкретным подходам, как в этот уик-энд", - цитирует француза RacingNews365.com.

Источник: Getty Images

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"43 удаленных круга в квалификации - это не кажется правильным. Моя бабушка, сидя перед телевизором, ничего не понимала, что, черт возьми, происходило на самом деле. Льюис Хэмилтон сначала был первым, а через две секунды стал 18-м. Это кажется неправильным".

"Я думаю, что в Сильверстоуне ситуация будет лучше. Но определенно нужно пересмотреть, как мы можем повлиять на это как можно лучше".

Напомним, что Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье, 9 июля. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всего гоночного уик-энда.