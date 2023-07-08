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Албон: Такие результаты стали сюрпризом

Даже в Уильямс шокированы результатами первых двух практик.
Сегодня, 11:37
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Результаты команды из Сильверстоуна на первых двух практиках на Гран-при Британии стали настоящим сюрпризом для всех.

Напомним, что в обеих практиках Алекс Албон стал третьим, а его напарник Логан Сарджент сумел замкнуть пятерку лидеров во второй сессии.

На Гран-при Канады Уильямс привезли большой пакет обновлений, который позволил Албону занять седьмую строчку, однако команда все равно не знает, откуда взялся темп на Сильверстоуне.

В команде заявили, что они намерены досконально изучить данные, чтобы понять, что дало им такой темп и как его не потерять. Однако это куда более сложная задача после таких результатов.

Удивлен собственным результатом оказался и Алекс Албон. Пилот считает, что в этот день ни он, ни команда не делали ничего необычного.

"Такие результаты стали сюрпризом. Мы не делали ничего необычного, просто провели нормальный день. Но я пересек линию финиша – и оказался третьим. Тут есть, отчего почесать голову. 

Но ощущения от машины приятные. На симуляторе мы ясно видели, как она хороша в быстрых поворотах – но на тех трассах, где мы выступали последнее время, таких почти не было. Так что все хорошо, но мы не должны витать в облаках. Соперники явно не дадут нам легкой жизни", - сказал Алекс.

С расписанием и результатами Гран-при Велокбритании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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