Хэмилтон: Мне безразлично, на какой позиции я закончу этот сезон

Льюис Хэмилтон заявил, что в этом сезоне он более не планирует бороться за чемпионский титул.

Напомним, что ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф также заявлял о том, что команда намерена полностью переключиться на работу над болидом следующего сезона.

Подобную мысль высказал и сэр Льюис, который признался, что уже сейчас его куда больше интересует работа над новым болидом.

"Мне совершенно безразлично, на какой позиции я закончу этот сезон. Я сосредоточен лишь на том, чтобы обеспечить команде наилучшую информацию для развития болида, работать вместе с ребятами и быть уверенным в том, что мы управляем этой машиной наилучшим образом.

И когда мы начнем первую гонку или первые тесты в следующем году, мы будем готовы работать с полной отдачей.

Что у нас не будет проблем с подпрыгиванием болида, нам будет хватать прижимной силы на задней оси, машина будет эффективной и мы сможем двигаться в одном темпе с остальными. Вот, о чем я мечтаю. Так что я с нетерпением жду того, что будет дальше", - цитирует Хэмилтона Сrash.

Ранее, напомним, сообщалось, что Ред Булл привезет большой пакет обновлений на Гран-при Венгрии.

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