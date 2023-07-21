Феррари переманила у Мерседес директора по производительности

Лоик Серра стал альтернативой Пьеру Ваше.

Феррари официально представила нового директора по производительности, им стал Лоик Серра.

Напомним, что раньше Скудерия пыталась подписать у Ред Булл Пьера Ваше, однако специалист решил остаться в чемпионском коллективе.

Серра же ранее работал на такой же должности в Мерседес. В немецкую команду специалист переходил из БМВ Заубер.

Журналисты отмечают, что по уровню навыков Серра уступает Ваше, однако все еще считается специалистом топ-уровня.

В Феррари Лоик займется разработкой болида на сезон-2025. Однако сторонам еще предстоит уладить ряд юридических вопросов.

Ранее сообщалось, что Ред Булл привез на Гран-при Венгрии существенное обновление.

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