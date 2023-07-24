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Риккардо признался, что ему очень помог совет Алонсо

Благодаря испанцу Даниэль решился на перерыв.
Сегодня, 16:57
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Даниэль Риккардо рассказал, что перезагрузится и вернуться на стартовую решетку ему помог совет от Фернандо Алонсо.

Напомним, что австралийский пилот дебютировал в этом сезона за Альфа Таури на Гран-при Венгрии и сумел занять 13-строчку по итогам гонки.

Даниэль вспомнил старый совет Алонсо, который признался, что перерыв в карьере был его самым лучшим решением. И когда у Даниэля все пошло наперекосяк, он вспомнил слова испанца и тоже решился на перерыв.

"Даже если год вышел не таким, я как ожидал, я, безусловно, совершил перезагрузку и вновь чувствую себя энергичным.

На самом деле помню, как я разговаривал с Фернандо – может, два год назад. Тогда я не думал о перерыве. Но мы разговаривали, думаю, во время какого-то перелета, и он сказал, что перерыв – одно из его лучших решений в карьере.

И я подумал: если мне когда-либо это понадобится, не стоит слишком бояться. И сезон, который он проводил, добавил мне уверенности", – заявил Риккардо для Autosport.

Также Даниэль вспомнил, что в прошлом году в Макларен он чувствовал себя в тупике, машины попросту не слушалась его. Но пауза, а потом новая среда и новая команда помогли ему вернуться в строй.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гран-при Бельгии комитет Формулы-1 рассмотрит ряд важных вопросов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Даниэль Риккардо

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