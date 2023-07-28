В Альпин определились с новым руководителем команды

Маттиа Бинотто может вернуться в Формулу-1.

Альпин рассматривает на место руководителя команды Маттиа Бинотто.

Напомним, что итальянский инженер покинул пост руководителя Феррари в конце 2022 года после неудовлетворительных результатов Скудерии.

О том, что французский коллектив хочет видеть у себя именно Бинотто, сообщают сразу несколько авторитетных журналистов.

В данный момент Маттиа находится в обязательном отпуске, однако уже в ближайшее время инженер сможет вернуться в паддок при желании.

Также считается, что в кандидатуре Бинотто заинтересованы в Ауди, которая присоединится к серии в 2025 году.

Ранее, напомним, Альпин расстался со своим руководителем и спортивным директором.

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