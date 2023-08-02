Альфа Ромео останется в Формуле-1 благодаря сделке с Хаас

Альфа Ромео нашла способ остаться в Формуле-1 еще на какое-то время, пишет It.motorsport.com.

Напомним, что в конце текущего сезона истекает соглашение итальянцев с Заубером, а с 2026 году команда и вовсе отойдет Ауди.

При этом Альфа Ромео искала способы остаться в Формуле-1, ранее ходили слухи, что автопроизводитель станет титульным спонсором Хаас.

Стороны действительно вели переговоры, однако такой вид сотрудничества не рассматривался. Зато с 2024 года Альфа Ромео будет брендировать двигатели Феррари для американской команды.

Также ранее сообщалось, что Тото Вольфф отказывается комментировать переговоры по новому контракту с Хэмилтоном.

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