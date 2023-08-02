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Автоспорт

Леклер провел переговоры с Феррари о новом контракте, Сайнса обделили

Монегаск мог уже подписать новое соглашение со Скудерией.
Сегодня, 14:25
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / Getty Images

Шарль Леклер не раз заявлял, что он мечтает стать чемпионом мира в составе Феррари. И для того, чтобы воплотить ее в реальность, он готов продлить их отрудничество.

Как сообщает FunoAnalisiTecnica, монегаск уже мог подписать новый контракт по схеме 2+3, который начнет действовать по истечению старого после 2024 года.

Примечательно, что Карлос Сайнс просил такой  же контракт, но стороны пока что ведут переговоры.

В то же самое время отец Сайнса активно ищет альтернативные варианты для своего сына, включая Альпин. Там 28-летний испанец может воссоединиться с Маттиа Бинотто, которого сватают на место руководителя французского коллектива.

Напомним, что недавно Скудерия объявила об уходе гоночного директора Лорана Мекиса, который займет должность руководителя Альфа Таури в 2024 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Шарль Леклер

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Леклер провел переговоры с Феррари о новом контракте, Сайнса обделили
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