iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Алонсо раскрыл свой секрет долгой карьеры

Испанский пилот переживает настоящий ренессанс.
Сегодня, 15:26
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Фернандо Алонсо отметил свой 42-й день рождения во время Гран-при Бельгии, а потом признался журналистам, в чем его секрет.

Напомним, что текущий сезон стал возвращением испанского пилота. Весной Астон Мартин уступал в скорости лишь Ред Булл, но и сейчас Нандо находится на третьей позиции в личном зачете.

Алонсо рассказал, что фактический возраст не важен, главное - то, что у тебя в голове. Мотивацию и все остальное можно найти только внутри себя.

"Ну все, можете начинать говорить, что мне уже скоро 43. Думаю, люди уже увидели, что дело не в том, 25 тебе лет или 41. Дело в твоей голове, в мотивации, в подходе к уик-энду. 

Сейчас все больше команд делают ставку на опыт. Посмотрите на Даниэля Риккардо в Альфа Таури. Так что дело не в возрасте, а в скорости", - считает двукратный чемпион мира.

Ранее также сообщалось, что Феррари продлила контракт лишь с одним из своих пилотов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо

Статьи по теме

Алонсо объяснил, почему сошел во время спринта на Гран-при Бельгии Алонсо объяснил, почему сошел во время спринта на Гран-при Бельгии
Риккардо признался, что ему очень помог совет Алонсо Риккардо признался, что ему очень помог совет Алонсо
"Если сойдутся звезды": Хэмилтон не против вновь стать напарником Алонсо "Если сойдутся звезды": Хэмилтон не против вновь стать напарником Алонсо
Алонсо: Астон Мартину нужно перезагрузиться во время летнего перерыва Алонсо: Астон Мартину нужно перезагрузиться во время летнего перерыва
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол19:04
Видео скандального гола Шахтера в ворота Вереса
Европа18:52
Новичок Ливерпуля получил травму в матче против Баварии
Футбол18:46
Эвертон Миколенко может ворваться в борьбу за Магуайра
Европа18:38
Президент Бешикташа попытался убедить экс-хавбека Ливерпуля присоединиться к его команде
Европа18:21
Тухель настаивает на подписание в Баварию хавбека Реала
Украина18:13
Шахтер открыл счет в матче с Вересом благодаря спорному забитому мячу
Украина18:08
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки третьего этапа
Европа17:54
Анчелотти высказался о переходе Месси в Интер Майами
Футбол17:50
Экс-футболист Динамо может перейти в клуб второго итальянского дивизиона
Европа17:49
Энцо Фернандес стал жертвой насмешек из-за его ответа на вопрос о фанатах Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK