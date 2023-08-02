Алонсо раскрыл свой секрет долгой карьеры

Фернандо Алонсо отметил свой 42-й день рождения во время Гран-при Бельгии, а потом признался журналистам, в чем его секрет.

Напомним, что текущий сезон стал возвращением испанского пилота. Весной Астон Мартин уступал в скорости лишь Ред Булл, но и сейчас Нандо находится на третьей позиции в личном зачете.

Алонсо рассказал, что фактический возраст не важен, главное - то, что у тебя в голове. Мотивацию и все остальное можно найти только внутри себя.

"Ну все, можете начинать говорить, что мне уже скоро 43. Думаю, люди уже увидели, что дело не в том, 25 тебе лет или 41. Дело в твоей голове, в мотивации, в подходе к уик-энду.

Сейчас все больше команд делают ставку на опыт. Посмотрите на Даниэля Риккардо в Альфа Таури. Так что дело не в возрасте, а в скорости", - считает двукратный чемпион мира.

Ранее также сообщалось, что Феррари продлила контракт лишь с одним из своих пилотов.

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