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Известный модный дом может стать титульным спонсором команды Формулы-1

В следующем сезоне Альфа Таури изменит свое название.
Сегодня, 17:35
Альфа Таури / Getty Images
Альфа Таури / Getty Images

Немецкая компания модной одежды Hugo Boss ведет переговоры с Ред Булл о титульном спонсорстве Альфа Таури, пишет RacingNews365.

Напомним, ранее уже говорилось о том, что команда из Фаэнцы получит нового руководителя, спонсора и название.

Согласно источнику, в данный момент есть Ред Булл ведет переговоры с Hugo Boss и польской нефтеперерабатывающей компанией Orlen. Однако именно немцы считаются фаворитами.

К тому же, у компании уже есть деятельность в Формуле-1 - она является официальным модным партнером Астон Мартин, и в случае сделки с Ред Булл, не будет разрывать действующий контракт.

Также, если Hugo Boss станет титульным спонсором и получит права на название Альфа Таури, имя команды на будущий сезон пока неизвестно. Скорее всего, это будет Hugo, Boss или Boss Orange.

Ранее, напомним, сообщалось, что Мерседес не намерен предлагать Хэмилтону пост амбассадора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Таури

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