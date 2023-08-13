"Клуб пчел и птиц": пилот Ред Булл попытался отгадать эмблемы футбольных команд без названий
Министр обороны Мексики справился с переменных успехом.
Коллаборация футбола и Формулы 1 продолжилась небольшим челленджем в составе Ред Булл.
Пилот "быков" Серхио Перес стал участником задания, в котором ему потребовалось назвать футбольные клубы по их эмблемам.
Однако был один нюанс: на эмблемах отсутствовали названия команд (что логично).
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И если с известными клубами 33-летний мексиканец справился, то с клубами середины и нижней части таблицы у него возникли проблемы.
Ранее стало известно, что Ред Булл может заметно сократить зарплату Серхио Переса благодаря специальному пункту в контракте гонщика.
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