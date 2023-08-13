iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

"Клуб пчел и птиц": пилот Ред Булл попытался отгадать эмблемы футбольных команд без названий

Министр обороны Мексики справился с переменных успехом.
Сегодня, 16:31
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Коллаборация футбола и Формулы 1 продолжилась небольшим челленджем в составе Ред Булл.

Пилот "быков" Серхио Перес стал участником задания, в котором ему потребовалось назвать футбольные клубы по их эмблемам.

Однако был один нюанс: на эмблемах отсутствовали названия команд (что логично).

Читай также: Хорнер: Не только Перес и Риккардо претендуют на место в Ред Булл в 2025 году

И если с известными клубами 33-летний мексиканец справился, то с клубами середины и нижней части таблицы у него возникли проблемы.

Ранее стало известно, что Ред Булл может заметно сократить зарплату Серхио Переса благодаря специальному пункту в контракте гонщика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес

Статьи по теме

Ред Булл в шоке от соперников, которые не могут понять, как работает их ДРС Ред Булл в шоке от соперников, которые не могут понять, как работает их ДРС
Хорнер: Не только Перес и Риккардо претендуют на место в Ред Булл в 2025 году Хорнер: Не только Перес и Риккардо претендуют на место в Ред Булл в 2025 году
Ред Булл может сократить зарплату Переса из-за особенного пункта в контракте Ред Булл может сократить зарплату Переса из-за особенного пункта в контракте
Исландия - Украина: онлайн-трансляция пре-квалификации на Олимпиаду-2024 Исландия - Украина: онлайн-трансляция пре-квалификации на Олимпиаду-2024
Помочь журналистам

Видео

Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута
Джошуа - Хелениус: видео брутального нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Сборные18:10
Исландия - Украина: онлайн-трансляция пре-квалификации на Олимпиаду-2024
Украина17:50
Минай - Днепр-1 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Украина17:45
Кривбасс - ЛНЗ: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Футбол17:40
Мудрик - в запасе на матч против Ливерпуля
Шахматы17:18
Кубок мира по шахматам: Иванчук уступил Карлсену, Анна Музычук играет с Петц
Футбол17:17
Датский клуб предложил ящик пива другим командам за покупку игрока, выступающего за их соперника
Украина17:10
УПЛ: Днепр-1 ушел от поражения в игре с Минаем, Заря обыграла Ворсклу
Украина17:06
Джордан и Герреро принесли Заре победу над Ворсклой
Бокс16:54
"Три-четыре раунда": Тренер Уайлдера оценил шансы Джошуа в потенциальном бою
Формула 116:31
"Клуб пчел и птиц": пилот Ред Булл попытался отгадать эмблемы футбольных команд без названий
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK