Руководитель Феррари рассказал, когда стоит ожидать продления контракта с Сайнсом

Все стороны переговоров хотят одного и того же.

Контракт Карлоса Сайнса с Феррари будет действовать до конца 2024 года и пока что стороны не объявили о новом соглашении.

Но руководитель итальянской конюшни Фредерик Вассер уверен, что они придут к согласию, так как все желают одного - продолжение сотрудничества.

"Думаю, мы с Карлосом полностью сходимся во мнениях – и нам уже раз сто задавали один и тот же вопрос, а мы давали один и тот же ответ", - цитирует Вассера Racer.

"У нас есть время для обсуждения нового контракта, так как текущий будет действовать еще 18 месяцев".

Источник: Getty Images

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"И да, обе стороны хотят войти в новый сезон, четко прояснив ситуацию. А это значит, что решение должно быть принято до конца этого года. Так что у нас есть еще четыре, может пять месяцев, чтобы принять решение".

"Но в этом вопросе мы абсолютно едины с Карлосом и его менеджерами, так что обсуждения нового контракта скоро начнутся".

Ранее прояснилась ситуация вокруг нового контракта Льюиса Хэмилтона с Мерседес - стало известно, что стало причиной задержки подписания соглашения.

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