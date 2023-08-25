Альфа Ромео рассматривает замену пилота на следующий сезон

Чжоу может лишиться своего места в команде.

Альфа Ромео рассматривает вероятность замену Чжоу Гуаньюй, пишет итальянский Motorsport.

Контракт китайского пилота истекает в конце текущего года, и команда пока не уверена, стоит ли его продлять.

На место Чжоу швейцарская конюшня рассматривает текущего лидера Формулы-2 Тео Пуршера и действующего чемпиона той же серии Фелипе Друговича.

Сам же Чжоу уже начал искать потенциального работодателя, у пилота есть контакты с Альфа Таури и Уильямс.

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