Альфа Ромео рассматривает замену пилота на следующий сезон
Чжоу может лишиться своего места в команде.
Альфа Ромео рассматривает вероятность замену Чжоу Гуаньюй, пишет итальянский Motorsport.
Контракт китайского пилота истекает в конце текущего года, и команда пока не уверена, стоит ли его продлять.
На место Чжоу швейцарская конюшня рассматривает текущего лидера Формулы-2 Тео Пуршера и действующего чемпиона той же серии Фелипе Друговича.
Сам же Чжоу уже начал искать потенциального работодателя, у пилота есть контакты с Альфа Таури и Уильямс.
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