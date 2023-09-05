Росберг: Леклер слишком хороший парень

Чмепион мира считает, что Шарль слишком мягок по отношению к Сайнсу.

Экс-пилот Формулы-1 Нико Росберг признался, что не понимает Шарля Леклера после гонки в Монце.

Напомним, что две Феррари боролись за подиум, и в итоге Карлос Сайнс занял третье место.

Чемпиону мира эта ситуация напомнила его борьбу с Хэмилтоном в Бахрейне в 2014 году. Тогда Нико проиграл и был очень хол из-за этого, но на камеру скрывал свои чувства. А вот Леклер, по его мнению, искренне рад за товарища.

"Помню, как после гонки в Бахрейне я сказал: "Вот это да, никогда мне не было так весело в болиде". Но эти слова не могли быть более далекими от правды. Я был по-настоящему разозлен, мне было по-настоящему больно после проигрыша Льюису. Ноль веселья.

И я наблюдал за Шарлем: его только что победил напарник по команде, который к тому же вывез его за пределы трассы – Карлос заблокировал колеса в шикане, и Шарлю пришлось избегать столкновения и тоже проехать прямо.

Шарль говорил: "Да, было невероятно весело, класс, выпьем пива с Карлосом". И я думал, искренне ли это или он "выдал Нико" и сказал ровно обратное тому, что чувствует. Но мне кажется, это было достаточно искренне.

В таком случае создается ощущение, что он ведет себя как слишком хороший парень. Накануне он проиграл по стратегии, позволив команде создать ситуацию, при которой Карлос дважды получил слипстрим в конце квалификации и попытки не были разделены. Может, он и правда хороший парень, но это уже перебор, на мой взгляд", – заявил Росберг в подкасте Sky Sports.

Ранее, напомним, ФИА опубликовала результаты проверки финансовых отчетов команд.

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