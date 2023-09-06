Хэмилтон: Мы уже считаем дни до старта следующего сезона

Сэр Льюис признал, что в этом году его команде ловить нечего.

Второй сезон подряд Мерседес не может вернуться к роли лидера Формулы 1, довольствуясь периодическими попаданиями на подиум.

Во время этапа в Италии "серебряные стрелы" уступали не только Ред Булл, но и Феррари. По словам Льюиса Хэмилтона, в Брэкли уже считают дни до февраля 2024 года, когда состоится презентация нового болида.

"Гонки для меня стали довольно прямолинейными - мне просто нужно добиться большего во время квалификации", - цитирует британца Autosport.

"Нам приходится мириться с тем, какая машина у нас есть на данный момент. Сегодня это третий по скорости болид, и, очевидно, что это болезненно для всех нас. Нам хотелось бы быть быстрее. Но мы просто считаем дни до февраля".

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Ранее руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что последние достижения Ред Булл на трассе его не впечатляют, ведь эти рекорды нужны "только для Википедии".

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