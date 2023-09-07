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Чемпион мира Ф1: Сейчас Феррари должна сделать ставку на Сайнса, а не Леклера

В его глазах на данный момент именно испанец считается лучшим пилотом Скудерии.
Вчера, 21:59
Шарль Леклер и Карлос Сайнс / Getty Images
Шарль Леклер и Карлос Сайнс / Getty Images

Несмотря на то, что официально руководство Феррари не выделяет кого-то в качестве лидера команды, неофициально этот статус принадлежит Шарлю Леклеру.

Однако по мнению чемпиона мира 1997 года Жака Вильнева, Скудерия должна в этот раз сделать ставку на Карлоса Сайнса.

"Это хаос. Машиной сложно управлять, и сейчас Шарль Леклер водит машину неуверенно и допускает слишком много ошибок", - цитирует Вильнева PlanetF1.

"Это не помогает команде двигаться вперед. Карлос Сайнс сейчас лучший гонщик в Феррари".

"Таким образом, нет движущей силы, исходящей от гонщиков, как это делает Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон. Пилотам необходимо подталкивать команду, но сейчас они этого не делают".

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Вильнев считает, что успех Ферстаппен раздражает Леклера, который должен был стать главным соперником нидерландца в борьбе за титул чемпиона мира.

Источник: Getty Images

"Феррари сейчас нужен постоянный гонщик, который работает медленно, но постепенно, не разочаровываясь. Поскольку Леклеру приходится наблюдать за тем, как его одногодка Ферстаппен собирает победы и титулы на своем Ред Булл, годы, проходящие без успеха, скорее всего, сказываются на нем".

"Шарль подписал свой большой контракт со Скудерией, чтобы стать чемпионом мира. Сейчас же он видит, что, возможно, этого не произойдет, если судить по тому, как развивается команда и как едет болид. Это разочарование проявляется в его вождении".

"Значит, он водит машину не так хорошо, как в прошлом. Он лучше того, что делает сейчас".

После пятнадцати гоночных этапов сезона-2023 Карлос Сайнс занимает пятое место личного зачета пилотов, имея в активе 117 очков. Испанец опережает Леклера, идущего следом, на шесть баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Жак Вильнев Шарль Леклер

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