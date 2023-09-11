Адвокаты Массы надеются, что Хэмилтон поможет им в деле по титулу чемпиона мира 2008 года

Бывший пилот Феррари Фелипе Масса недавно решил побороться за справедливость и отсудить у Льюиса Хэмилтона титул чемпиона мира 2008 года.

Претензии выдвигаются не лично британцу, а ФИА и Формуле 1, которые были в курсе подробностей "Крэшгейта" Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура 2008 года, но ничего с этим не сделали.

При этом Бернардо Виана из юридической фирмы Сан-Паулу, которая представляет Массу, надеется, что Хэмилтон поддержит дело, которое может привести к тому, что он потеряет один из своих семи чемпионских титулов.

"Он (Хэмилтон) является важным послом спорта и всегда защищал спортивную честность", - цитирует адвоката Autosport.

"Он почетный гражданин Бразилии, и его очень любят бразильцы, поэтому я надеюсь, что он нас поддержит. Мы не имеем абсолютно ничего против Хэмилтона.

Стоит отметить, что Фелипе Масса также надеется на помощь со стороны Феррари. Однако, судя по всему, он этого не дождется, так как Скудерия не выступила с поддержкой инициативы своего бывшего пилота.

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