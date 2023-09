МакЛарен подписал многолетнее продление с Пиастри

МакЛарен на своем официальном сайте объявил о многолетнем продлении контракта с Оскаром Пиастри.

Новичок "оранжевых" поставил подпись под соглашением, которое будет действовать до конца 2026 года.

He's here to stay! 💪@OscarPiastri has signed a contract extension that will keep him at McLaren until at least 2026. 🧡 pic.twitter.com/uxoaiMNSTS