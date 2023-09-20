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МакЛарен подписал многолетнее продление с Пиастри

Молодой австралиец продолжит выступать за команду из Уокинга.
Сегодня, 17:27
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

МакЛарен на своем официальном сайте объявил о многолетнем продлении контракта с Оскаром Пиастри.

Новичок "оранжевых" поставил подпись под соглашением, которое будет действовать до конца 2026 года.

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"Я очень рад продлить свое партнерство с МакЛарен на долгие годы. Я хочу сражаться с этой командой за наивысшие места, и меня воодушевляет видение и основы, которые уже закладываются, чтобы привести нас туда", - заявил Пиастри.

"Мы вместе пережили несколько хороших моментов в моем дебютном сезоне. Я рад работать вместе со всеми в команде в ближайшие годы, чтобы создать еще несколько замечательных моментов".

Оскар Пиастри после известного скандала с его контрактом с Альпин дебютировал в Формуле 1 в этом сезоне.

Лучшим результатом 22-летнего австралийца остается четвертое место на Гран-при Великобритании, а также второе место в спринте в Бельгии.

На данный момент Оскар Пиастри занимает 11-е место личного зачете пилотов, имея в активе 42 очка. Его напарник по команде Ландо Норрис заработал 97 очков.

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