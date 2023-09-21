iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл может выиграть Кубок конструкторов на Гран-при Японии

Вряд ли кому-то удастся остановить "быков".
Сегодня, 17:13
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images

Ред Булл может завоевать Кубок конструкторов уже на Гран-при Японии.

Для этого команде из Милтон-Кинс нужно закончить уик-энд с отрывом от соперников в 309 очков.

В данный момент Ред Булл опережает Мерседес на 308 очков, а Феррари - на 332. То есть, команде необходимо обогнать немцев на одно очко и не проиграть Феррари 24.

Более того, если Макс Ферстаппен и Серхио Перес оба финишируют в первой пятерке, то команда выиграет трофей независимо от результатов соперников.

А если Мерседес не попадет в очки, а Феррари заработает 24 балла или менее, одному из гонщиков Ред Булл будет достаточно завоевать десятую позицию.

Если это произойдет, Кубок конструкторов отправится в Милтон-Кинс второй год подряд и шестой раз в истории.

Ранее также сообщалось, что Макларен подписал с Пиастри долгосрочный контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Японии

Статьи по теме

Гран-при Японии: расписание и результаты Гран-при Японии: расписание и результаты
Ферстаппен - о прерванной серии: Я знал, что однажды этот день настанет Ферстаппен - о прерванной серии: Я знал, что однажды этот день настанет
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Европа20:05
Монтелла назначен новым тренером сборной Турции
НБА19:54
Индиана ищет варианты для обмена одного из своих лидеров
Лига Европы19:36
Коваль - в старте на матч против Ромы, Таловеров остался в запасе на игру с Ливерпулем
Европа19:33
Леви назвал назначения Моуринью и Конте ошибкой
Другие страны19:02
Поживем - увидим: Месси пока что не думает о следующем чемпионате мира
Формула 118:49
Команды Формулы-1 требуют пересмотра блокировок Ферстаппена
НБА18:32
Лиллард снова запросит обмен, если его отправят не в Майами
Украина18:09
Матчи УПЛ – одни из самых коротких в мире, в Саудовской Аравии играют по 106 минут
Другие18:03
Украинской спортсменке запретили говорить о войне на Всемирном форуме олимпийцев
Формула 117:40
Гран-при Японии: расписание и результаты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK