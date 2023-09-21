Ред Булл может выиграть Кубок конструкторов на Гран-при Японии

Ред Булл может завоевать Кубок конструкторов уже на Гран-при Японии.

Для этого команде из Милтон-Кинс нужно закончить уик-энд с отрывом от соперников в 309 очков.

В данный момент Ред Булл опережает Мерседес на 308 очков, а Феррари - на 332. То есть, команде необходимо обогнать немцев на одно очко и не проиграть Феррари 24.

Более того, если Макс Ферстаппен и Серхио Перес оба финишируют в первой пятерке, то команда выиграет трофей независимо от результатов соперников.

А если Мерседес не попадет в очки, а Феррари заработает 24 балла или менее, одному из гонщиков Ред Булл будет достаточно завоевать десятую позицию.

Если это произойдет, Кубок конструкторов отправится в Милтон-Кинс второй год подряд и шестой раз в истории.

Ранее также сообщалось, что Макларен подписал с Пиастри долгосрочный контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!