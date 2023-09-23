Альфа Таури официально объявила пилотов на следующий сезон

Состав гонщиков команды в 2024 году останется неизменным.

Команда Формулы 1 Альфа Таури на своем официальном сайте объявила состав на следующий сезон.

Основными пилотами команды в 2024 году останутся японец Юки Цунода и австралиец Даниэль Риккардо.

Функции резервного пилота в обеих командах Формулы 1 в структуре Ред Булл продолжит исполнять новозеландец Лиам Лоусон. В следующем сезоне он сосредоточится на тестах, сессиях на симуляторах и работе по развитию болидов, а также будет присутствовать на всех Гран-при, сообщает пресс-служба Альфа Таури.

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Цунода представляет Альфа Таури с 2021 года. На данный момент японец занимает 17-е место в личном зачете пилотов текущего сезона, набрав три очка.

Риккардо пополнил состав Альфа Таури по ходу нынешнего сезона, заменив Ника де Вриса. Австралийский пилот успел провести две гонки, но получил перелом запястья во время практики Гран-при Нидерландов.

Лоусон после травмы Риккардо заменял его в последних трех гонках и на Гран-при Сингапура показал лучший результат Альфа Таури в сезоне, заняв девятое место. Также новозеландец представляет команду на текущем Гран-при Японии.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты Гран-при Японии.

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