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Экс-пилот Ред Булл: Ньюи - Эйнштейн Формулы-1

Инженер "быков" - личность своеобразная.
Сегодня, 14:19
Эдриан Ньюи / Getty Images
Эдриан Ньюи / Getty Images

Бывший пилот Ред Булл Роберт Дорнбос поделился забавной историей об инженере команде Эдриане Ньюи.

Донбос убежден, что Ньюи - настоящий гений, он из тех людей, кто способен раздвигать границы возможного и делать нечто невероятное.

Однако однажды у него получился довольно забавный диалог с инженером, когда они тестировали новый болид.

"Эдриан для Формулы-1 как Эйнштейн. Я по-настоящему понял, как работает его мозг, во время тестового дня, когда мы пробовали что-то новое в машине. В какой-то момент он спросил, можно ли пилотировать болид Ф-1 с двумя ступнями друг над другом – педаль тормоза внизу, а газ над ним. Так машина будет тоньше в передней части.

Я ответил, что физически это невозможно. Он посмотрел на меня, что-то записал и сказал: "Я хочу кое-что поменять". Я такой: "Что?" Он: "Это между рулем и мотором", и я ответил: "Это же я!"

Если дать ему свободу, он посадит в машину робота или что-то такое, чтобы убрать человеческий фактор. Он мыслит числами и данными, работа с ним – нечто удивительное. Он раздвигает границы", – поделился воспоминаниями Дорнбос.

Ранее также сообщалось, что доминация Ред Булл плохо сказывается на популярности Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Эдриан Ньюи

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