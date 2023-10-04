Альфа Таури не собирается создавать "клон" Ред Булл в 2024 году

"Младшие быки" не будут копировать болид "старших быков" нынешнего сезона для улучшения своих результатов.

В рамках создания более тесных связей с Ред Булл, Альфа Таури будет больше взаимодействовать со своей старшей командой, в том числе в разработке болида.

В начале года появились предположения, что Альфа Таури будет открыта к тому, чтобы использовать болид Ред Булл RB19 2023 года в качестве базы для создания собственной машины на 2024 год.

Однако технический директор Джоди Эггинтон преуменьшил влияние австрийской команды на коллектив из Фаэнцы. Он заявил, что Альфа Таури будет использовать примерно то же количество запчастей Ред Булл, что и раньше.

"Начиная с 2019 года, детали, которые мы выбирали в меню, всегда отличались. Так же будет и в следующем году. Относительно этого года (их количество) немного больше. Относительно пары предыдущих лет, наверное, примерно столько же", - цитирует Эггинтона Motorsport.

"Существует понятие условной ценности для клиентских команд. Когда начинаешь закупать детали у поставщиков, нужно следить за бюджетом".

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"Но мы будем максимально использовать то, что нам доступно, и постараемся сделать как можно больше".

Ранее стало известно, что пилот Альфа Таури Даниэль Риккардо собирается вернуться за руль болида во время этапа в Остине.

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