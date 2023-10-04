iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Альфа Таури не собирается создавать "клон" Ред Булл в 2024 году

"Младшие быки" не будут копировать болид "старших быков" нынешнего сезона для улучшения своих результатов.
Сегодня, 13:06
Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен / Getty Images
Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен / Getty Images

В рамках создания более тесных связей с Ред Булл, Альфа Таури будет больше взаимодействовать со своей старшей командой, в том числе в разработке болида.

В начале года появились предположения, что Альфа Таури будет открыта к тому, чтобы использовать болид Ред Булл RB19 2023 года в качестве базы для создания собственной машины на 2024 год.

Однако технический директор Джоди Эггинтон преуменьшил влияние австрийской команды на коллектив из Фаэнцы. Он заявил, что Альфа Таури будет использовать примерно то же количество запчастей Ред Булл, что и раньше.

"Начиная с 2019 года, детали, которые мы выбирали в меню, всегда отличались. Так же будет и в следующем году. Относительно этого года (их количество) немного больше. Относительно пары предыдущих лет, наверное, примерно столько же", - цитирует Эггинтона Motorsport.

"Существует понятие условной ценности для клиентских команд. Когда начинаешь закупать детали у поставщиков, нужно следить за бюджетом".

Читай также: ФИА одобрила заявку Андретти на создание одиннадцатой команды Формулы 1

"Но мы будем максимально использовать то, что нам доступно, и постараемся сделать как можно больше". 

Ранее стало известно, что пилот Альфа Таури Даниэль Риккардо собирается вернуться за руль болида во время этапа в Остине.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Альфа Таури

Статьи по теме

Риккардо планирует вернуться на Гран-при США в Остине Риккардо планирует вернуться на Гран-при США в Остине
Ферстаппен: Мне все равно, когда я стану чемпионом, после спринта или Гран-при Ферстаппен: Мне все равно, когда я стану чемпионом, после спринта или Гран-при
Экс-пилот Ред Булл: Ньюи - Эйнштейн Формулы-1 Экс-пилот Ред Булл: Ньюи - Эйнштейн Формулы-1
Сейвард: Риккардо станет отличным вторым номером для Ферстаппена Сейвард: Риккардо станет отличным вторым номером для Ферстаппена
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов14:36
Тренер Бенфики: Трубин сыграл хорошо, но у Интера было слишком много моментов
Европа14:02
Турция отозвала заявку на проведение ЧЕ-2028, Великобритания и Ирландия - единственные претенденты
Теннис13:55
Костюк проиграла в третьем круге турнира в Пекине
Бокс13:45
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
Лига Чемпионов13:35
Рух - Сараево: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Формула 113:06
Альфа Таури не собирается создавать "клон" Ред Булл в 2024 году
Лига Чемпионов12:58
Антверпен - Шахтер: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА
НБА12:34
Молодой игрок Сан-Антонио получил от клуба новый щедрый контракт
НБА12:07
Комиссия Конгресса США призвала НБА запретить продажу определенной китайской продукции
Бокс11:55
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK